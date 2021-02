DJ MARKET TALK: Bens duradouros dos EUA recuperam da pandemia

(DJ Bolsa)-- As encomendas de bens duradouros dos EUA cresceram 3,4% em cadeia em janeiro, ultrapassando os níveis pré-pandemia, de acordo com dados do Departamento do Comércio. A atividade industrial deve crescer de forma sólida no curto prazo, impulsionada pela procura por bens e reposição de stocks com a ajuda dos novos estímulos, diz Oren Klachkin, economista-chefe da Oxford Economics para os EUA. "Olhando para o futuro,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone