DJ MARKET TALK: Berenberg prevê contração de 1,5% PIB do R Unido em 2023

(DJ Bolsa)-- O Berenberg cortou a previsão do produto interno bruto do Reino Unido no curto prazo devido à subida restrição das condições financeiras provocada pelas medidas políticas anunciadas. O banco alemão cortou a previsão de 2023 para uma contração de 1,5%, em relação à contração de 1,0% esperada antes. Depois de uma recessão de 2,5%, mais acentuada que os 1,9% previstos anteriormente,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.