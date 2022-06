DJ MARKET TALK: BHP deve emergir de um mercado bearish

(DJ Bolsa)-- A BHP pode estar a emergir de um mercado bearish, de acordo com Jessica Amir, analista da Saxo Markets. Amir aponta três razões para esperar uma subida das ações da mineradora: o fim do ano fiscal da Austrália, que pode estimular a compra, já que a BHP é a maior cotada da ASX e está a negociar em queda em termos homólogos; os indicadores técnicos sugerem que as ações estão em sobrevenda,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

