DJ MARKET TALK: BHP deve manter prémio contra rivais - Goldman Sachs

(DJ Bolsa)-- A BHP deve ser capaz de manter o prémio em relação aos pares globais de mineração, mesmo depois de alienar as unidades de petróleo, graças a margens superiores, um forte histórico operacional e perspetivas atrativas de crescimento no cobre, disseram analistas do Goldman Sachs numa nota de research. Os analistas apontam que a BHP negociou com um prémio de aproximadamente 0,5x EV/Ebitda para os pares na ú... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone