DJ MARKET TALK: BHP deve sair vitoriosa da corrida pela OZ Minerals

(DJ Bolsa)-- O Jefferies pensa que as chances de a proposta da BHP pela OZ Minerals ter uma concorrente são reduzidas. No final da semana passada, a OZ Minerals disse que pretende recomendar aos acionistas para votaram a favor da nova oferta da BHP de A$28,25/ação, mais elevada do que a proposta inicial de A$25/ação. "Com o preço do cobre a subir desde a primeira proposta de aquisição e a levar as ações do cobre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.