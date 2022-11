DJ MARKET TALK: BHP devia investir enquanto preços do metal caem

(DJ Bolsa)-- Está na altura de a BHP investir em crescimento, reconhecem os analistas do Macquarie. "As atuais dinâmicas de preços, combinadas com a avaliação da BHP de megatendências, representam uma ótima oportunidade para o investimento contra cíclico, na nossa visão", dizem os analistas numa nota. Os analistas esperam que a mineira planeie aquisições de sobre e níquel, e destacam que os preç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.