DJ MARKET TALK: BHP impressiona em termo de custos

(DJ Bolsa)-- O Macquarie diz que os resultados operacionais da BHP no 4T fiscal foram sólidos, com volumes de minério de ferro em linha com o esperado a compensarem produção mista de outras divisões. "De forma impressionante, a BHP cumpriu a orientação de custos para a WAIO [minério de ferro da Austrália Ocidental] e a Escondida", diz o banco numa nota. O Macquarie diz que "não houve surpresas"...

