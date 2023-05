DJ MARKET TALK: BHP não se preocupa com lei anti-espionagem da China

(DJ Bolsa)-- A Chief Commercial Officer da BHP, Vandita Pant, diz que não está preocupada com o plano de expansão da lei anti-espionagem da China. "Não muda nada o que fazemos porque sempre, sempre tivemos muita atenção em todos os países em que operamos no que diz respeito às regras locais sobre compliance, leis Estatais e segredos de Estado", diz Pant ao The Wall Street Journal. A lei revista, que entra em vigor ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.