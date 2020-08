DJ MARKET TALK: BHP pode aumentar retornos dos acionistas

(DJ Bolsa)-- As ações da BHP Group ainda podem ir mais longe e a mineira pode devolver mais dinheiro aos investidores com a diminuição da dívida, diz a JPMorgan Cazenove, reiterando a recomendação de overweight e o preço-alvo de 2130 pence. As ações da BHP subiram cerca de 67% desde março, face à média de vários pares de aproximadamente 59%, diz a JPM Cazenove. "No entanto, vemos mais potencial para a BHP voltar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone