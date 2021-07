DJ MARKET TALK: BHP pode esgotar lucros de 2021 nos investidores

(DJ Bolsa)--A BHP pode potencialmente entregar aos acionistas 100% dos seus lucros juntamente com os resultados do total do ano fiscal no próximo mês, diz o RBC. Mesmo com um rácio de pagamento de 100% para o ano fiscal de 2021, equivalente a cerca de $3,53/ação em dividendos, o RBC prevê um preço do minério de ferro médio de $157/tonelada durante os próximos seis meses que permitiria que a mineira voltasse confortavelmente ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

