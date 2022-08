DJ MARKET TALK: BHP pode receber aval da OZ Minerals se oferecer mais de A$28/ação

(DJ Bolsa)-- Se a BHP melhorar a oferta de aquisição da OZ Minerals para mais de A$28 por ação, deve convencer os diretores da empresa a envolverem-se com a gigante da mineração, disse o analista do Morgans, Tom Sartor, numa nota de research. "Acreditamos que a oferta indicativa de A$25 por ação da BHP subvaloriza materialmente a OZL e que é provável que a mineradora faça uma oferta mais alta", disse ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

