DJ MARKET TALK: BHP tem excesso de liquidez; pode recomprar $2mM em ações em 2021

(DJ Bolsa)-- A BHP Group pode devolver mais dinheiro aos acionistas em 2021, diz a J.P.Morgan Cazenove, antes de a mineira apresentar a atualização do segundo trimestre fiscal na terça-feira. A corretora diz que acredita que as condições macroeconómicas positivas, o sentimento otimista e a profunda liquidez do mercado podem levar à subida das ações das metalúrgicas e mineiras no primeiro semestre do ano. A JPM Cazenove ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone