DJ MARKET TALK: BHP tem margem para fusões e aquisições, retornos de capital

(DJ Bolsa)-- O patamar superior do novo intervalo-alvo da dívida líquida da BHP de $5 mil milhões-$15 mil milhões pode parecer conservador, mas ainda deixa a mineira com muita margem de manobra para futuras recompras de ações ou dividendos, especialmente se os preços das commodities continuarem robustos, diz o RBC Capital Markets. O banco reconhece que os investidores vão ver o relatório muito otimista de resultados do ...

