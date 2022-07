DJ MARKET TALK: BHP tem muito trabalho pela frente para reduzir emissões

(DJ Bolsa)--A BHP tem um longo caminho a percorrer para atingir as metas de emissões, disseram analistas do Morgan Stanley numa nota de research. As unidades de cobre e carvão metalúrgico da BHP são as mais poluentes do ponto de vista operacional, destacam. "É preciso trabalhar para reduzir as emissões operacionais através da eletrificação da frota e da utilização de novas tecnologias", disse o Morgan ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

