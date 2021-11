DJ MARKET TALK: BHP utilizará proveitos da venda da participação para dividendo

(DJ Bolsa)-- Com a BHP a gerar um cash flow forte e com um balanço "demasiado conservador", deve dar aos acionistas os proveitos de venda da participação na BMC através de um dividendo especial, diz a RBC Capital Markets. O negócio de venda de até $1,35 mil milhões com a Stanmore inclui um pagamento em dinheiro de $1,1 mil milhões. O negócio reflete a saída ordenada (e demorada) do carvão" pela ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone