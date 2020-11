DJ MARKET TALK: Biden deve trazer EUA de volta ao multilateralismo

(DJ Bolsa)-- Joe Biden deve trazer os EUA de volta ao multilateralismo, mas os EUA não devem conseguir desempenhar um papel minimamente semelhante ao que faziam até recentemente, diz Erik Nielsen, economista-chefe global do UniCredit. Grande parte do prestígio e da legitimidade política que os EUA tinham provavelmente desapareceu no curto prazo, diz. Para a Europa, será bom ter os EUA do seu lado novamente na ambição de maior integraç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone