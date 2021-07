DJ MARKET TALK: Biden promete medidas para travar ataques informáticos russos

(DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse ao homólogo russo, Vladimir Putin, num telefonema que as autoridades dos EUA tomarão "as medidas que forem necessárias" para travar os ataques de ransomware de grupos russos que cada vez mais têm como alvo infraestruturas decisivas dos EUA, disse a Casa Branca. Especialistas em cibersegurança referem que as tentativas de Washington para travar os grupos de criminosos falharam nos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

