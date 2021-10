DJ MARKET TALK: Bitcoin atinge novo máximo de sempre acima de $66.000

(DJ Bolsa)-- A Bitcoin atingiu há momentos um novo máximo recorde, impulsionada pelo entusiasmo dos investidores com o primeiro fundo negociado em bolsa dos EUA vinculado à criptomoeda, afirma o UBS Global Wealth Management. O ETF da ProShares, que acompanha os futuros da bitcoin, fez a estreia no mercado de ações dos EUA na terça-feira, e apenas um dia depois a bitcoin atinge um novo máximo de sempre de $66.283, segundo a CoinDesk.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

