DJ MARKET TALK: Bitcoin cai antes de debate do Reino Unido sobre regulação cripto

(DJ Bolsa)-- A bitcoin cai antes de um debate do Parlamento do Reino Unido sobre a regulação das criptomoedas, diz a Hargreaves Lansdown. "Os reguladores estão desesperados para ver o fim do efeito FOMO [medo de não participar] que atraiu tantos especuladores para o faroeste das criptomoedas, muitos dos quais pediram dinheiro emprestado para o fazer, apenas para o verem desaparecer", diz a analista da Hargreaves Lansdown Susannah Streeter,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.