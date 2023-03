DJ MARKET TALK: Bitcoin cai devido a receios sobre Silvergate

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A bitcoin cai devido aos receios sobre o impacto dos problemas que o Silvergate Capital, um banco norte-americano focado em criptomoedas, enfrenta, diz a Oanda. O intervalo de negociação importante para a bitcoin entre $21.000 e $25.500 mantem-se, diz o analista da Oanda Edward Moya, numa nota. "Os traders de criptomoedas estão a observar atentamente o mercado de obrigações e se as yields recusarem em subir mais, a bitcoin ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.