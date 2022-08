DJ MARKET TALK: Bitcoin com pouco ímpeto de subida

(DJ Bolsa)-- A bitcoin sobe esta quinta-feira graças ao regresso do apetite ao risco e às expectativas de que a Reserva Federal dos EUA pode desacelerar o ritmo dos aumentos das taxas de juro após os dados da inflação dos EUA abaixo do esperado de quarta-feira. Ainda assim, os ganhos da criptomoeda parecem limitados, disse a Oanda. "O preço atingiu um novo máximo de dois meses, mas ainda não estou a ver o impulso que queria"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

