DJ MARKET TALK: Bitcoin desce com retirada de mais-valias após impulso dos ETF

(DJ Bolsa)-- A bitcoin desce 3,4% para $45.681, com a redução do entusiasmo dos últimos dias sobre o lançamento dos fundos negociados em bolsa como ações, ou ETF, de bitcoins após a aprovação pela SEC e enquanto os investidores aproveitam para retirar mais-valias. "Os ETF de bitcoins dos EUA registaram $4,6 mil milhões em volumes no primeiro dia de trading depois de a SEC ter dado luz verde a 11 ETF nos EUA"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.