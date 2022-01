DJ MARKET TALK: Bitcoin deve aumentar para $100.000 até junho

(DJ Bolsa)-- A Bitcoin tem tido dificuldades em ganhar ímpeto nas últimas semanas perante os receios sobre a propagação da variante Ómicron do coronavírus mas deve subir para $100.000 até junho face aos atuais $46.763, diz Naeem Aslam, analista da AvaTrade. "Uma das razões por trás desta visão é de que as empresas estão agora a acrescentar moedas digitais aos seus portefólios." A Square e ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone