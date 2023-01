DJ MARKET TALK: Bitcoin deve subir com recente apetite pelo risco

(DJ Bolsa)-- A bitcoin sobe com a recente recuperação do sentimento do mercado a impulsionar as criptomoedas, diz a Oanda. "A subida do risco na última semana animou a bitcoin para fora do seu poço de desespero", disse o analista da Oanda Craig Erlam, numa nota. Os traders podem ter alguma esperança de a bitcoin poder subir acima de $20.000, um nível anteriormente descrito como um "mínimo perturbador", mas agora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.