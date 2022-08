DJ MARKET TALK: Bitcoin estabiliza mas está vulnerável a novas vendas

(DJ Bolsa)-- A bitcoin continua relativamente estável depois das fortes quedas de sexta-feira, com os traders à espera do simpósio de Jackson Hole da Reserva Federal dos EUA para determinar os próximos passos da criptomoeda, diz a Oanda. "[A bitcoin] continua a parecer vulnerável a uma quebra dos $20.000 o que seria um duro golpe, mas se Powell disser qualquer coisa que excite as pessoas com apetite pelo risco, podemos ver a moeda a ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

