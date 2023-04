DJ MARKET TALK: Bitcoin mantém ganhos recentes mas outlook é incerto

(DJ Bolsa)-- A bitcoin continua a registar uma negociação volátil, mas mantém os ganhos recentes, diz a Oanda. A moeda digital continua perto do nível de $28.000 atingido no rescaldo da turbulência no sistema bancário, diz o analista da Oanda Craig Erlam, numa nota. "Onde vai a partir daqui é difícil de dizer visto que ninguém ficaria surpreendido em ver outra subida, mas a lógica sugere talvez que uma descida ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.