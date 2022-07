DJ MARKET TALK: Bitcoin não deve recuperar mais materialmente

(DJ Bolsa)-- A bitcoin está a atravessar uma fase de recuperação depois da venda recente, mas a subida não é motivo para otimismo de que a criptomoeda recupere mais materialmente, refere o analista da Oanda Craig Erlam. "O outlook de curto prazo é ainda uma preocupação tendo em conta o ambiente de risco geral e as notícias de insolvências no setor", refere. As falências podem ser ainda uma maior preocupaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

