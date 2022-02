DJ MARKET TALK: Bitcoin pode cair para menos de $30.000 com agravamento do conflito

(DJ Bolsa)-- A bitcoin vai continuar a cair caso o conflito entre Rússia e Ucrânia se agrave, uma vez que a criptomoeda não é um ativo seguro como alguns argumentaram, refere o Swissquote Bank. A Bitcoin pode cair para $30.000 ou menos dependendo da gravidade da situação, refere a analista Ipek Ozkardeskaya. A bitcoin recua 9% para $36.352 depois de atingir um mínimo de um mês de $34.338, de acordo com a CoinDesk. Outras criptomoedas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

