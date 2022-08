DJ MARKET TALK: Bitcoin pode prolongar ganhos após dados da inflação dos EUA

(DJ Bolsa)-- A bitcoin pode prolongar os ganhos se a progressão dos ativos de risco continuar, depois dos dados abaixo do esperado da inflação dos EUA, refere a Oanda. "A maioria do espaço cripto está ainda cético sobre a recuperação da bitcoin que começou em junho, mas os traders de ímpeto podem aproveitar esta oportunidade se a bitcoin superar o nível de $25.000", refere o analista da Oanda Edward ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

