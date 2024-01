DJ MARKET TALK: Bitcoin pode registar volatilidade após decisão da SEC sobre ETF

(DJ Bolsa)-- Deve esperar-se volatilidade à medida que os mercados começam a negociar os fundos negociados em bolsa como ações, ou ETF, de bitcoin, referem economistas do Deutsche Bank numa nota, depois da decisão da SEC de autorizar a venda destes fundos ao público. "O impacto de longo prazo do aumento da adesão no ecossistema cripto e no sistema financeiro continua por verificar", referem. A decisão impulsionou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.