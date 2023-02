DJ MARKET TALK: Bitcoin pode subir com regresso dos fluxos de capital às criptomoedas

(DJ Bolsa)-- O outlook de curto prazo para a bitcoin parece positivo num momento em que a criptomoeda sobe apesar do aumento das expectativas de taxas de juro dos EUA e da regulação do setor cripto, refere a corretora de forex Tickmill Group. "Os dados do setor revelam uma forte subida nos fluxos de entrada nos últimos dias (reportadamente cerca de $1,6 mil milhões)", refere o analista da Tickmill James Harte numa nota. Algumas das contas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.