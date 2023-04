DJ MARKET TALK: Bitcoin pode subir para $100.000 - StanChart

(DJ Bolsa)-- A bitcoin pode subir para $100.000 até ao final de 2024 face aos atuais $27.540 visto que o chamado "inverno cripto" finalmente terminou, refere o Standard Chartered numa nota. "Relevantemente, a recente crise do setor bancário ajudou a reestabelecer os argumentos de utilização da bitcoin como um ativo digital descentralizado, fiável e escasso", refere o diretor de research de ativos digitais do StanChart,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.