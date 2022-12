DJ MARKET TALK: Bitcoin pode ter dificuldade para recuperar no curto prazo

(DJ Bolsa)-- A bitcoin tem estado na linha de água recentemente, num intervalo entre $16.000-$17.000, e isso não deve mudar nos próximos dias, mas pode enfrenta nova onda de quedas no início do próximo ano, diz a Oanda. "A questão para muitos agora é se atingiu um fundo e quanto tempo demorará a confiança a regressar, permitindo uma maior recuperação", diz Craig Erlam, analista da Oanda, numa nota. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.