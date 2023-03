DJ MARKET TALK: Bitcoin recua após problemas no Silvergate

(DJ Bolsa)--A bitcoin cai juntamente com outras criptomoedas, pressionada pela queda de capital do banco norte-americano Silvergate, focado em criptomoedas, e pelo risco de mais efeitos negativos no setor, disse a Oanda. As criptomoedas tiveram um bom desempenho este ano, já que as consequências do colapso da corretora de cripto FTX foram muito menores do que se temia e o apetite por risco melhorou, disse Craig Erlam, analista da Oanda. Mas os problemas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.