DJ MARKET TALK: Bitcoin recua com investidores a realizarem mais-valias

(DJ Bolsa)-- A bitcoin recua com os investidores a retirarem mais-valias depois dos ganhos da criptomoeda desta semana, diz a Oanda. Contudo, o outlook de curto prazo parece positivo para a bitcoin depois de um longo período de consolidação, com o máximo de três meses atingido na segunda-feira de $48.201 a gerar indubitavelmente um interesse alargado, diz a firma. "Muitas barreiras à subida permanecem, incluindo as fasquias de $50.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

