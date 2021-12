DJ MARKET TALK: Bitcoin recua com queda do apetite pelo risco

(DJ Bolsa)-- A Bitcoin caiu para menos de $50.000 e tem apresentado dificuldades em ganhar tração acima desse nível, à medida que o apetite pelo risco recua com a incerteza acerca da variante Ómicron do coronavírus, diz a Oanda. "Não é muito conveniente para a criptomoeda no curto prazo e como vimos muitas vezes no passado, as correções podem ser profundas e dolorosas", diz o analista da Oanda Craig Erlam.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone