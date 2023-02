DJ MARKET TALK: Bitcoin recua com tomada de mais-valias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--A bitcoin cai à medida que os investidores realizam mais-valias após a recente subida da criptomoeda e à medida que os mercados voltam a tornar-se avessos ao risco, disse a Oanda. Embora a aversão ao risco seja "sem dúvida um fator chave", a modesta correção em baixa da bitcoin sugere que há um "elemento coincidente" no movimento, já que era esperada alguma realização de lucro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.