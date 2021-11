DJ MARKET TALK: Bitcoin sobe após upgrade tecnológico Taproot

(DJ Bolsa)-- A Bitcoin sobe esta segunda-feira depois de a criptomoeda ter sido alvo da primeira atualização tecnológica em quatro anos no domingo. O upgrade Taproot teve inicialmente pouco impacto no preço da Bitcoin porque provavelmente já estava bastante descontado, refere o analista da Oanda Craig Erlam. "Estamos a ver algum movimento bullish hoje [esta segunda-feira], mas isso pode ter pouco ou nada a ver" com a atualizaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone