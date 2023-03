DJ MARKET TALK: Bitcoin sobe com apetite pelo risco animado por dados da China

(DJ Bolsa)-- A bitcoin sobe esta quarta-feira depois de os dados robustos do índice de gestores de compras, ou PMI, da China terem impulsionado o sentimento pelo risco, diz a Oanda. "Já se acreditava que a transição da Covid-zero para viver com a Covid estava a correr suavemente, mas estes dados da sondagem sugerem que as empresas estão agora extremamente otimistas sobre o futuro", diz o analista da Oanda Craig Erlam, numa nota.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.