DJ MARKET TALK: Bitcoin sobe com apostas de que taxas dos EUA estão perto do pico

(DJ Bolsa)-- A bitcoin sobe juntamente com outras criptomoedas com as expectativas de que as taxas de juro dos EUA estão perto de um pico, enquanto os recentes problemas do setor bancário estão a impulsionar a procura de ativos digitais, diz a Interactive Investor. "Há uma especulação crescente de que a bitcoin está a começar mais uma fase bullish", diz a analista da Interactive Investor Victoria Scholar numa nota.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.