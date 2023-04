DJ MARKET TALK: Bitcoin sobe com regresso do apetite pelo risco

(DJ Bolsa)-- A bitcoin sobe à medida que regressa o apetite pelo risco e cresce o otimismo sobre novos investimentos em criptomoedas, diz a Oanda. Os fortes resultados empresariais dos EUA e o crescimento acima do esperado da China impulsionaram o sentimento de risco, refere o analista da Oanda Edward Moya numa nota. A Bitcoin sobe 2,9% para $30.268, de acordo com a CoinDesk. "A bitcoin parece estar a consolidar-se aqui, mas uma progressão para mais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.