DJ MARKET TALK: Bitcoin sobe para máximo de 9 meses com recuperação do sentimento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Bitcoin sobe para um máximo de nove meses depois de um consórcio de bancos dos EUA ter auxiliado o First Republic Bank, diz a corretora de forex Tickmill. "O anúncio de ontem [quinta-feira] viu os ativos de risco a dispararem, ajudando a alimentar o sentimento bullish da bitcoin", diz James Harte, analista de mercado da Tickmill, numa nota. A bitcoin também é suportada pela redução das expectativas das taxas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.