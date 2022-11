DJ MARKET TALK: Bitcoin vulnerável ao colapso da FTX

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A bitcoin continua extremamente vulnerável após o colapso da corretora de criptomoedas FTX, disse a Oanda. A bitcoin está a tentar estabilizar em torno de $15.500 a $17.000 e enfrentar a tempestade, mas isso pode ser difícil, disse Craig Erlam, analista da Oanda. "É provável que haja mais consequências do colapso da FTX e dos efeitos de contágio, sem mencionar outros escândalos que podem ser descobertos"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.