DJ MARKET TALK: BMW empenhada no mercado de veículos elétricos da China

(DJ Bolsa)-- A BMW está a ajustar-se à estratégia de preços dos veículos elétricos a bateria para impulsionar o crescimento no mercado chinês, mas continua empenhada nesse mercado, retirando a opção de uma saída, dizem analistas do Bernstein numa nota. A BMW reduziu a diferença de preços entre os seus veículos elétricos e os equivalentes convencionais na China, o que permitiu que as entregas subissem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.