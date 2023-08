DJ MARKET TALK: BMW enfrenta incerteza com fragilidade de tendências de preços

(DJ Bolsa)-- A BMW viu uma deterioração dos preços no segundo trimestre comparando com os três meses anteriores, uma tendência que deve continuar no segundo semestre, escrevem analistas da Stifel, numa nota de research. "Os preços fracos não devem ser uma surpresa, contudo, o ímpeto desta tendência levanta incerteza", dizem os analistas. Os custos de refinanciamento mais elevados e os preços mais baixos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.