DJ MARKET TALK: BMW pode fazer atualizações ao consenso

(DJ Bolsa)-- Os resultados do segundo trimestre da BMW podem levar a marca a fazer atualizações ao consenso, disse Tim Rokossa, analista do Deutsche Bank. O analista diz que prevê um bom trimestre da marca premium, mesmo que a empresa registe uma margem automóvel ligeiramente menor do que no primeiro trimestre. O Deutsche Bank vê a margem automóvel da empresa em 2023 a 10,1%, ligeiramente acima do limite superior do intervalo previsto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.