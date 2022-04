DJ MARKET TALK: BNP Paribas deve superar pares franceses este ano

(DJ Bolsa)--O BNP Paribas parece melhor posicionado do que os seus pares franceses, disseram analistas da Jefferies, mantendo a classificação de comprar nas ações do banco, mesmo após baixarem a classificação de alguns concorrentes. A exposição do BNP Paribas à Rússia e à Ucrânia é insignificante, deixando o risco direto da guerra muito limitado, ao contrário do SocGen e do Credit Agricole,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

