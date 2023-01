DJ MARKET TALK: BNP Paribas Markets 360 sobre previsão da taxa de juro do BCE

(DJ Bolsa)-- O BNP Paribas Markets 360 aumentou a previsão para a taxa máxima de depósito do Banco Central Europeu para 3,25%, contra 3,00%, já que o abrandamento económico mais leve do que o esperado significa que a inflação pode levar mais tempo a moderar, escreveram os economistas do banco. "No entanto, uma desaceleração mais leve do que esperávamos inicialmente significa pressões inflacionistas subjacentes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.