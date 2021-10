DJ MARKET TALK: BNP Paribas tem potencial para aumentar dividendo

(DJ Bolsa)-- Os dividendos do BNP Paribas podem ter potencial de subida, disseram analistas do Citi, citando uma notícia da Bloomberg de que o banco francês está a ponderar as opções para aumentar o pagamento aos acionistas no próximo plano. "Acreditamos que o grupo tem potencial para aumentar o retorno no médio prazo dada a rentabilidade resiliente, a posição de capital sólida, bem como a opção de ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

