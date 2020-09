DJ MARKET TALK: BNP reduz alvo do spread entre obrigações de Espanha e Alemanha

(DJ Bolsa)-- O BNP Paribas Markets 360 reviu em baixa o alvo do spread da obrigação de Espanha de outubro de 2030 versus a Bund de fevereiro de 2030 para 60 pontos base face a 70 pontos base, diz o estratega de taxas Eric Oynoyan. O spread está atualmente a cerca de 76 pontos base. Apesar da mudança da S&P Global Ratings para um outlook negativo em Espanha a 18 de setembro, o spread não aumentou e o forte movimento dos preços tem ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

